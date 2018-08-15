Набабкин дисквалифицирован за удар ногой нигерийца Огуде

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации для Кирилла Набабкина за инцидент в матче 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1).

На 50-й минуте игрок ЦСКА получил прямую красную карточку за удар ногой хавбека Фегора Огуде.

«Набабкин принял участие в заседании КДК РФС посредством видеосвязи и принес извинения, также сказав, что удаление не оспаривает.

Также он прислал письменное объяснение, где принес извинения команде соперника, зрителям и членам комитета, добавив, что подобное не повторится.

Учитывая вышеизложенное КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», – сказал Григорьянц.

Набабкин пропустит встречи с тульским «Арсеналом» (18 августа) и «Рубином» (25). Команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.