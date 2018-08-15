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Набабкин дисквалифицирован за удар ногой нигерийца Огуде

15 августа 2018, 17:03
13

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации для Кирилла Набабкина за инцидент в матче 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1).

На 50-й минуте игрок ЦСКА получил прямую красную карточку за удар ногой хавбека Фегора Огуде.

«Набабкин принял участие в заседании КДК РФС посредством видеосвязи и принес извинения, также сказав, что удаление не оспаривает.

Также он прислал письменное объяснение, где принес извинения команде соперника, зрителям и членам комитета, добавив, что подобное не повторится.

Учитывая вышеизложенное КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», – сказал Григорьянц.

Набабкин пропустит встречи с тульским «Арсеналом» (18 августа) и «Рубином» (25). Команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Енисей Набабкин Кирилл Огуде Фегор
Комментарии (13)
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Vickont
1534342205
Со стороны клуба его тоже надо наказать рублем, а Михалычу бы его на лавку усадить или в дубль отправить- толку от него в опорной зоне, как от козла молока.
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cska-62
1534344639
Опорник из Кирилла не ахти какой, а вот в защите, в случае чего, может надёжно сыграть и на любом фланге, и в центре. Как защитник он универсал! И на закате карьеры провёл два-три очень ярких матча. Побольше бы таких, Кирилл! Удачи! Огуде за грубость тоже следовало наказать. Неспроста же Кирилл ответил. Но Огуде как получил "горчичник", так с ним и остался. Хотя заслуживал прямую красную! Прояви активность судья, и ответной реакции никакой не было бы.
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омск55
1534345938
В обще то Набабкин грубоватый игрок
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СашкаГуров
1534347560
подвёл команду
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yorgenbarenz
1534353133
Зря Кирюша выходил на КДК,прогибался.Не помогло.И лягнул слабовато.Неудачный отрезок получился в твоей карьере.
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+50/-50
1534353744
На кол, подлеца. На кол!!!
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kara-mba
1534354614
Им же мля обязательно надо унизить человека, послушать как он лебезит перед ними. А по факту нельзя разве вынести решение?
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rammax fcsm
1534357503
ну, ладно, извинился перед соперником, болельщиками и командой.... а за что, собственно он извинялся перед ушлёпками из какого-то там комитета??? и где извинения гниды, поставившей левый пеналь перед клубом Енисей, болельщиками и просто зрителями??
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Вальдемар IV
1534360005
набабки- сказал гинер и судья поставил пенальти
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Всем привет, я тут время
1534400828
Понять и простить... (с) Бородач
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