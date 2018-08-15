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    Набабкин дисквалифицирован за удар ногой нигерийца Огуде

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о дисквалификации для Кирилла Набабкина за инцидент в матче 3-го тура РПЛ против «Енисея» (1:1).

    На 50-й минуте игрок ЦСКА получил прямую красную карточку за удар ногой хавбека Фегора Огуде.

    «Набабкин принял участие в заседании КДК РФС посредством видеосвязи и принес извинения, также сказав, что удаление не оспаривает.

    Также он прислал письменное объяснение, где принес извинения команде соперника, зрителям и членам комитета, добавив, что подобное не повторится.

    Учитывая вышеизложенное КДК РФС принял решение дисквалифицировать футболиста на два матча», – сказал Григорьянц.

    Набабкин пропустит встречи с тульским «Арсеналом» (18 августа) и «Рубином» (25). Команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: ТАСС

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    15.08.2018 17:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 16 августа 2018, 09:27

      Понять и простить... (с) Бородач

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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 15 августа 2018, 22:06

      набабки- сказал гинер и судья поставил пенальти

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 15 августа 2018, 21:25

      ну, ладно, извинился перед соперником, болельщиками и командой.... а за что, собственно он извинялся перед ушлёпками из какого-то там комитета??? и где извинения гниды, поставившей левый пеналь перед клубом Енисей, болельщиками и просто зрителями??

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 15 августа 2018, 20:36

      Им же мля обязательно надо унизить человека, послушать как он лебезит перед ними. А по факту нельзя разве вынести решение?

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      Рейтинг: +17775

      paracetamol > kara-mba 15 августа 2018, 21:04

      Полебезил, поплакался и вместо 4 матчей дисквы всего 2. Уметь надо!

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 августа 2018, 20:22

      На кол, подлеца. На кол!!!

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 августа 2018, 20:12

      Зря Кирюша выходил на КДК,прогибался.Не помогло.И лягнул слабовато.Неудачный отрезок получился в твоей карьере.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 августа 2018, 18:39

      подвёл команду

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      Рейтинг: +1236

      омск55 15 августа 2018, 18:12

      В обще то Набабкин грубоватый игрок

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 августа 2018, 17:50

      Опорник из Кирилла не ахти какой, а вот в защите, в случае чего, может надёжно сыграть и на любом фланге, и в центре. Как защитник он универсал! И на закате карьеры провёл два-три очень ярких матча. Побольше бы таких, Кирилл!

      Удачи!

      Огуде за грубость тоже следовало наказать. Неспроста же Кирилл ответил. Но Огуде как получил "горчичник", так с ним и остался. Хотя заслуживал прямую красную! Прояви активность судья, и ответной реакции никакой не было бы.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont 15 августа 2018, 17:10

      Со стороны клуба его тоже надо наказать рублем, а Михалычу бы его на лавку усадить или в дубль отправить- толку от него в опорной зоне, как от козла молока.

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