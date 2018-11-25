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    Молодежное первенство. «Зенит» вырвал победу над «Ростовом», «Краснодар» забил 5 голов «Арсеналу»

    Встреча 15-го тура молодежного первенства РПЛ «Зенит»«Ростов» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

    В составе петербургского клуба отличились Никита Симдянкин и Александр Некрасов. За ростовчан голом отметился Гоча Гогричиани.

    «Краснодар» в параллельной встрече переиграл тульский «Арсенал» – 5:0.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 15-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – (0:1)

    Голы: 0:1 – Гогричиани, 28; 1:1 – Симдянкин, 88; 2:1 – нет данных, 90+2; 3:1 – Некрасов, 90+5.

    Краснодар – Арсенал (Тула) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Рзаев, 8; 2:0 – Апеков, 26; 3:0 – Чичба, 45; 4:0 – Текучев, 48; 5:0 – Сабуа, 78.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир

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    25.11.2018 14:11
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