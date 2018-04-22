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    Молодежное первенство. ЦСКА победил «Краснодар», «Ахмат» пропустил от «Спартака» четыре гола

    В матче 27-го тура молодежного первенства чемпионата России ЦСКА дома обыграл «Краснодар» – 2:0.

    Краснодарцы лидируют в турнирной таблице, армейцы идут вторыми и отстают на два очка.

    В другой встрече «Спартак» разгромил «Ахмат» и вышел на пятое место.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 27-й тур

    ЦСКА (мол.) – Краснодар (мол.) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мацхарашвили, 13; 2:0 – Мацхарашвили, 43.

    Спартак (мол.) – Ахмат (мол.) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Миронов, 17; 2:0 – Лопатин, 55; 3:0 – Маркитесов, 80; 4:0 – Прошляков, 90.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 13:22
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