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    Матч основной и молодежной команд «Краснодара» посетили более 17 тысяч зрителей

    Главная и молодежная команды «Краснодара» сегодня провели товарищеский матч.

    Победу в серии пенальти победу одержал основной состав «быков».

    Стоит отметить, что игру посетили 17 333 зрителей.

    Товарищеский матч

    Краснодар – Краснодар (мол.) – 1:1 (0:0, 5:4 по пенальти)

    Голы: 1:0 – Газинский, 75; 1:1 – Григорян, 91.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    25.03.2018 19:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      retiremen 25 марта 2018, 21:51

      Причем тут сборная, и Смолов причем тут и результат причем?????
      Это был матч, который преследовал абсолютно другие цели. Это был матч на будущее. Может назовете мне еще один клуб в котором молодежка собирает по 32 000 зрителей в кубках и 17 000 в простом товарищеском матче со своей же основной командой! А слабовато или сильновато это не сюда...

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 марта 2018, 20:00

      Количество зрителей говорит о том, что Краснодар на правильном пути.

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