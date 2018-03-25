Матч основной и молодежной команд «Краснодара» посетили более 17 тысяч зрителей

Причем тут сборная, и Смолов причем тут и результат причем?????
Это был матч, который преследовал абсолютно другие цели. Это был матч на будущее. Может назовете мне еще один клуб в котором молодежка собирает по 32 000 зрителей в кубках и 17 000 в простом товарищеском матче со своей же основной командой! А слабовато или сильновато это не сюда...
Главная и молодежная команды «Краснодара» сегодня провели товарищеский матч.
Победу в серии пенальти победу одержал основной состав «быков».
Стоит отметить, что игру посетили 17 333 зрителей.
Товарищеский матч
Краснодар – Краснодар (мол.) – 1:1 (0:0, 5:4 по пенальти)
Голы: 1:0 – Газинский, 75; 1:1 – Григорян, 91.
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— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 марта 2018 г.