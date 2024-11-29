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  • Григорян объяснил, почему предпочел работу в Медиалиге Второй лиге

Григорян объяснил, почему предпочел работу в Медиалиге Второй лиге

29 ноября 2024, 09:14
4

Александр Григорян отказался возглавлять «Муром» из Второй лиги.

«Скорее всего, я возглавлю команду Медиалиги. А чему тут удивляться? У клубов МФЛ сейчас условия для тренировочного процесса гораздо лучше, чем во многих командах Второй лиги. Не знаю, о чем думают там руководители.

Простая вещь. Спрашиваю: есть ли GPS? Мне отвечают: а зачем? Как зачем? Что, на глазок определять производительность в режиме реального времени? А как иначе прогрессировать? Если вы хотите развиваться, идти вперед, то потратьте 3 миллиона рублей!

Парадокс, но в Медиалиге сейчас все более профессионально, чем в ряде профессиональных команд, лучше условия для работы. А для меня этот аспект важен», – сказал Григорян.

  • Скорее всего, Григорян примет медийную команду «СиндЕкат».
  • Тренер работал в РПЛ с «Анжи» и «Тамбовом».
  • «Муром» ранее уволил Александра Кульчия.

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Комментарии (4)
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bset
1732861646
Потому что там все на частные деньги. А в низших лигах на бюджетные. Нужно вообще запретить бюджетные деньги на взрослый футбол тратить.
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FCSpartakM
1732865161
Григоря так свистит, будто ему всякие финтифлюшки помогали по карьере. Если ему дадут датчики, то от этого он физруком не перестанет быть. И медиа лиге он нужен как шоумен скорее, чем тренер
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Александр-Каратеев-yandex
1732866136
Во второй лиге может снова петух прилететь, как это было в матче в Воронеже, когда он Луч тренировал.
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saf05
1732872014
Просто он никому не нужен
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