Григорян объяснил, почему предпочел работу в Медиалиге Второй лиге

Александр Григорян отказался возглавлять «Муром» из Второй лиги.

«Скорее всего, я возглавлю команду Медиалиги. А чему тут удивляться? У клубов МФЛ сейчас условия для тренировочного процесса гораздо лучше, чем во многих командах Второй лиги. Не знаю, о чем думают там руководители.

Простая вещь. Спрашиваю: есть ли GPS? Мне отвечают: а зачем? Как зачем? Что, на глазок определять производительность в режиме реального времени? А как иначе прогрессировать? Если вы хотите развиваться, идти вперед, то потратьте 3 миллиона рублей!

Парадокс, но в Медиалиге сейчас все более профессионально, чем в ряде профессиональных команд, лучше условия для работы. А для меня этот аспект важен», – сказал Григорян.

Скорее всего, Григорян примет медийную команду «СиндЕкат».

Тренер работал в РПЛ с «Анжи» и «Тамбовом».

«Муром» ранее уволил Александра Кульчия.

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