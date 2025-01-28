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  • Канчельскис пригласит легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»

Канчельскис пригласит легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис хочет позвать в Россию бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед».

– Поддерживаете ли связь с бывшими одноклубниками «Манчестер Юнайтед»?

– Со всеми поддерживаю связь, если приеду в Манчестер, то я со всеми пообщаюсь из тех, кто будет свободен.

Последний раз я приезжал, и мы общались с Брайаном Робсоном, Полом Инсом, Роем Кином, Гари Паллистером и Стивом Брюсом. Они-то не прилетают в Россию.

– Вы можете пригласить их.

– Конечно, я с ними пообщаюсь, приглашу на базу в Брянске, чтобы они приехали, здесь проблем нет.

А вот захотят ли они приезжать – уже другая история. Я-то в Англию могу приехать, у меня проблем нет.

  • Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
  • Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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