Канчельскис пригласит легенд «Манчестер Юнайтед» на базу брянского «Динамо»

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис хочет позвать в Россию бывших партнеров по «Манчестер Юнайтед».
– Поддерживаете ли связь с бывшими одноклубниками «Манчестер Юнайтед»?
– Со всеми поддерживаю связь, если приеду в Манчестер, то я со всеми пообщаюсь из тех, кто будет свободен.
Последний раз я приезжал, и мы общались с Брайаном Робсоном, Полом Инсом, Роем Кином, Гари Паллистером и Стивом Брюсом. Они-то не прилетают в Россию.
– Вы можете пригласить их.
– Конечно, я с ними пообщаюсь, приглашу на базу в Брянске, чтобы они приехали, здесь проблем нет.
А вот захотят ли они приезжать – уже другая история. Я-то в Англию могу приехать, у меня проблем нет.
- Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год.
- Его статистика: 161 матч, 36 голов, 16 ассистов.