Канчельскис может возглавить российский клуб

Андрей Канчельскис ведет переговоры с брянским «Динамо» о назначении главным тренером команды. По данным портала «На Футбольной Орбите», бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» посетил тренировочную базу и стадион клуба.

Брянское «Динамо» в первой части сезона заняло 5-е место в группе «Серебро» дивизиона A Второй лиги, набрав 22 очка за 18 матчей. После этого команда проиграла по сумме двух стыковых матчах омскому «Иртышу» (0:0 дома и 0:2 в гостях) и вылетела в дивизион Б.

2 декабря «Динамо Бр» объявило об отставке Константина Синеокова с поста главного тренера.

Ранее 55-летний Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».