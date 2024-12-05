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    Канчельскис может возглавить российский клуб

    Андрей Канчельскис ведет переговоры с брянским «Динамо» о назначении главным тренером команды. По данным портала «На Футбольной Орбите», бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» посетил тренировочную базу и стадион клуба.

    • Брянское «Динамо» в первой части сезона заняло 5-е место в группе «Серебро» дивизиона A Второй лиги, набрав 22 очка за 18 матчей. После этого команда проиграла по сумме двух стыковых матчах омскому «Иртышу» (0:0 дома и 0:2 в гостях) и вылетела в дивизион Б.
    • 2 декабря «Динамо Бр» объявило об отставке Константина Синеокова с поста главного тренера.
    • Ранее 55-летний Канчельскис возглавлял «Торпедо‑ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу», «Солярис», «Навбахор» и «Мурас Юнайтед», был помощником в нижегородской «Волге», генеральным директором в «Носте» и «Тоболе».

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    Источник: страница «НА ФУТБОЛЬНОЙ ОРБИТЕ» в соцсети VK

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    05.12.2024 18:16
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1733412071
    -А не бахнет? - Обязательно бахнет! И не раз! Весь мир в труху! А Вы о чём, Андрей Антанасович?
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    Spartak_forv@
    1733412188
    Про Лондон тумана напускал,вот увидите,не просто так еду.Дела мол у меня там) Барыжил электрочайниками,стало быть))
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    The only one
    1733412197
    А пусть пробует. Всё не дома сидеть...
    Ответить
    ...уефан
    1733412207
    ...смелый брянский эксперимент)...
    Ответить
    FCSpartakM
    1733419406
    будем пристально следить, когда Андрюху уволят
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    FWSPM
    1733423660
    Мостового помошником от Москвы опять же недалеко на вечерню студию матч тв можно успеть
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