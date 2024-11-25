Клуб Сычева сохранил место в группе «Серебро»

Омский «Иртыш» победил брянское «Динамо» в ответном стыковом матче за место в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги брянское «Динамо» со счетом 2:0. Игра проходила в манеже спорткомплекса «Красная звезда».

Первый матч в Брянске закончился ничьей 0:0.

Таким образом, «Иртыш» сохранил место в группе «Серебро». «Динамо Бр» выбыло в дивизион Б Второй лиги.

Президентом омского клуба с 30 января этого года является экс-нападающий «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.

Весной в группе «Серебро» выступят «Авангард» (Курск), «Сибирь» (Новосибирск), «Текстильщик» (Иваново), «Калуга», «Муром», «Иртыш» (Омск), «Форте» (Таганрог), «Динамо-2» (Москва), «Динамо-Владивосток», «Динамо» (Киров).

«Динамо» (Брянск) выбыло в дивизион Б вместе с командами «Химик» (Дзержинск), «Текстильщик» (Иваново), «Краснодар-2».

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