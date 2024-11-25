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    Клуб Сычева сохранил место в группе «Серебро»

    Омский «Иртыш» победил брянское «Динамо» в ответном стыковом матче за место в группе «Серебро» дивизиона А Второй лиги брянское «Динамо» со счетом 2:0. Игра проходила в манеже спорткомплекса «Красная звезда».

    Первый матч в Брянске закончился ничьей 0:0.

    Таким образом, «Иртыш» сохранил место в группе «Серебро». «Динамо Бр» выбыло в дивизион Б Второй лиги.

    Президентом омского клуба с 30 января этого года является экс-нападающий «Спартака», «Марселя», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    рылы
    1732523968
    задрали вы с этими даунскими заголовками. просто задрали. нормальные издания написали бы название клуба в заголовке, но для вас важнее сычёв. ну тогда пишите, что клуб станковича обыграл команду галактионова, чтобы по-честному, и не было унизительным для иртыша, который даже не упомянули.
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