Клуб Сычева обвинили во лжи

Юридическая компания «Алетейя» отреагировала на информацию из «Иртыша» о погашении долгов.
Как заявила компания, сообщение омичей о погашении задолженностей – ложь.
«Решения Палаты по разрешению споров по Максиму Сухомлинову и Денису Чушъялову клубом не исполнены.
В Палату подано новое заявление в отношении клуба – от тренера Дениса Соловьева.
С иском в суд общей юрисдикции направляется бывший врач клуба Тимур Насыров.
И это только те дела, которыми занимается наша компания.
Сколько ещe тех, кому клуб должен деньги? И как так нагло можно врать в публичном пространстве про отсутствие долгов?» – написала «Алетейя».
- Пост президента «Иртыша» занимает Дмитрий Сычев, экс-форвард сборной России.
- «Алетейю» курирует юрист Антон Смирнов, представлявший интересы вратаря «Динамо» Андрея Лунева.
- «Иртыш» идет в группе «Серебро» Второй лиги на 8-м месте из 10.