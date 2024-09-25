Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Клуб Сычева обвинили во лжи

    Юридическая компания «Алетейя» отреагировала на информацию из «Иртыша» о погашении долгов.

    Как заявила компания, сообщение омичей о погашении задолженностей – ложь.

    «Решения Палаты по разрешению споров по Максиму Сухомлинову и Денису Чушъялову клубом не исполнены.

    В Палату подано новое заявление в отношении клуба – от тренера Дениса Соловьева.

    С иском в суд общей юрисдикции направляется бывший врач клуба Тимур Насыров.

    И это только те дела, которыми занимается наша компания.

    Сколько ещe тех, кому клуб должен деньги? И как так нагло можно врать в публичном пространстве про отсутствие долгов?» – написала «Алетейя».

    • Пост президента «Иртыша» занимает Дмитрий Сычев, экс-форвард сборной России.
    • «Алетейю» курирует юрист Антон Смирнов, представлявший интересы вратаря «Динамо» Андрея Лунева.
    • «Иртыш» идет в группе «Серебро» Второй лиги на 8-м месте из 10.

    Новости по теме
    «Иртыш» – «Родина-2»: прогноз на матч 10-го тура Второй лиги А – 22 сентября
    В «Иртыше» миллионные долги по зарплате – клубом руководит призер Евро-2008 3
    «Иртыш» – «Метталург»: прогноз на матч 9-го тура Второй лиги А – 13 сентября
    Источник: телеграм-канал «Алетейи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2024 14:15
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1727264751
    сычёв вообще мутный тип. я помню, как ему тренер газмяса предлагал 700 рублей, чтобы он вышел на поле — а тот запросил 10 тыщ баксов. вообще охренел. пс: погуглите любой видос по запросу "сычёв газмяс".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+