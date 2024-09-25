Клуб Сычева обвинили во лжи

Юридическая компания «Алетейя» отреагировала на информацию из «Иртыша» о погашении долгов.

Как заявила компания, сообщение омичей о погашении задолженностей – ложь.

«Решения Палаты по разрешению споров по Максиму Сухомлинову и Денису Чушъялову клубом не исполнены.

В Палату подано новое заявление в отношении клуба – от тренера Дениса Соловьева.

С иском в суд общей юрисдикции направляется бывший врач клуба Тимур Насыров.

И это только те дела, которыми занимается наша компания.

Сколько ещe тех, кому клуб должен деньги? И как так нагло можно врать в публичном пространстве про отсутствие долгов?» – написала «Алетейя».