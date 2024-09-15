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    • В «Иртыше» миллионные долги по зарплате – клубом руководит призер Евро-2008

    В «Иртыше» миллионные долги по зарплате – клубом руководит призер Евро-2008

    У «Иртыша» из Второй лиги финансовые затруднения. В клубе долги по зарплате.

    «Легенда московского «Локомотива» Дмитрий Сычeв задолжал 5 миллионов рублей зарплаты и премиальных игрокам «Иртыша». После его назначения на пост президента клуба футболистам не выплачивают деньги без судебного постановления.

    Омичи оказались в финансовой яме ещe осенью прошлого года. Предыдущая команда управленцев пыталась решить проблему, но все задачи провалила. Тогда на помощь позвали Сыча. Но с момента его назначения ничего не поменялось.

    Первыми заявление в суд подали старший администратор и начальник команды. Отсудили 1,3 миллиона рублей. Следом – уже в Палату решения споров РФС – обратилось пятеро игроков. РФС обязал «Иртыш» выплатить им зарплату. Ещe 11 спортсменов пытались вернуть свои деньги в досудебном порядке, но клуб их проигнорировал. После этого они также подали иски», – написал источник.

    • «Иртыш» в группе «Серебро» идет на 6-м месте из 10 команд.
    • 40-летний Сычев – уроженец Омска.
    • Со сборной России Сычев брал бронзу Евро-2008.

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: телеграм-канал Mash

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    15.09.2024 12:44
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    Комментарии (3)
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    ss21
    1726394559
    Вот зачем туда лезет Сычёв?
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    MazaiNN
    1726398456
    Денег нет но вы держитесь..
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    serglider
    1727102832
    Ага, вошли в четверку на Евро и это бронза? Когда Сыча звали, думали он из своих бабосов закроет клубные долги))) Фиг там! Еще и сам подаст на клуб в суд. Омск, когда-то промышленный гигант сегодня медленно загибается))) За 20 лет построили метромост и ОДНУ станцию метро!
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