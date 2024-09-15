В «Иртыше» миллионные долги по зарплате – клубом руководит призер Евро-2008

У «Иртыша» из Второй лиги финансовые затруднения. В клубе долги по зарплате.

«Легенда московского «Локомотива» Дмитрий Сычeв задолжал 5 миллионов рублей зарплаты и премиальных игрокам «Иртыша». После его назначения на пост президента клуба футболистам не выплачивают деньги без судебного постановления.

Омичи оказались в финансовой яме ещe осенью прошлого года. Предыдущая команда управленцев пыталась решить проблему, но все задачи провалила. Тогда на помощь позвали Сыча. Но с момента его назначения ничего не поменялось.

Первыми заявление в суд подали старший администратор и начальник команды. Отсудили 1,3 миллиона рублей. Следом – уже в Палату решения споров РФС – обратилось пятеро игроков. РФС обязал «Иртыш» выплатить им зарплату. Ещe 11 спортсменов пытались вернуть свои деньги в досудебном порядке, но клуб их проигнорировал. После этого они также подали иски», – написал источник.

«Иртыш» в группе «Серебро» идет на 6-м месте из 10 команд.

40-летний Сычев – уроженец Омска.

Со сборной России Сычев брал бронзу Евро-2008.

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!