Канчельскис объяснил, почему не приглашает Мостового на стажировку в брянское «Динамо»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис рассказал, почему не зовет Александра Мостового постажироваться в его команде.
– Мостового пригласите в Брянск на стажировку?
– Ну, прекращайте! Ему есть куда ехать: «Сельта», «Бенфика». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо-Брянск».
– Его туда не зовут.
– Причeм здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку?
Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договорeнность о стажировке, а потом коронавирус всe порушил.
В своe время ездил к Раньери в «Ювентус». В «Эвертон», может, ещe раз надо попробовать. Главное – наше желание, а другой вопрос – хочет клуб или нет.
– А в «Реал» не просились?
– В «Эвертоне» я играл, и меня там знают – проблем нет. А какое я отношение к «Реалу» имею? Никакого.
Там из их бывших футболистов стоит очередь на стажировку. Здесь это не обсуждается. Надо реально смотреть на вещи.
- С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
- В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
- У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.