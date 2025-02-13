Канчельскис объяснил, почему не приглашает Мостового на стажировку в брянское «Динамо»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис рассказал, почему не зовет Александра Мостового постажироваться в его команде.

– Мостового пригласите в Брянск на стажировку?

– Ну, прекращайте! Ему есть куда ехать: «Сельта», «Бенфика». Мы так шутим иногда. У него варианты поинтереснее есть, чем «Динамо-Брянск».

– Его туда не зовут.

– Причeм здесь зовут или не зовут? Если он этот вопрос поднимет, думаю, проблем не будет. Обязательно нужно кому-то звать на стажировку?

Например, я собирался ехать к Анчелотти в «Эвертон». У нас была договорeнность о стажировке, а потом коронавирус всe порушил.

В своe время ездил к Раньери в «Ювентус». В «Эвертон», может, ещe раз надо попробовать. Главное – наше желание, а другой вопрос – хочет клуб или нет.

– А в «Реал» не просились?

– В «Эвертоне» я играл, и меня там знают – проблем нет. А какое я отношение к «Реалу» имею? Никакого.

Там из их бывших футболистов стоит очередь на стажировку. Здесь это не обсуждается. Надо реально смотреть на вещи.