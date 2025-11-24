Ещенко отреагировал на смерть Симоняна

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о смерти легенды московского клуба Никиты Симоняна.
«Рад, что был знаком с Никитой Павловичем Симоняном. Его смерть – это большая потеря для всего российского футбола и спорта в нашей стране.
Думаю, «Спартак» что-нибудь придумает – либо памятник поставит Никите Павловичу, либо трибуну назовут в его честь. Я поддерживаю любую такую инициативу», – заявил Ещенко.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: «РБ Спорт»