Ещенко отреагировал на смерть Симоняна

Экс-спартаковец Андрей Ещенко высказался о смерти легенды московского клуба Никиты Симоняна.

«Рад, что был знаком с Никитой Павловичем Симоняном. Его смерть – это большая потеря для всего российского футбола и спорта в нашей стране.

Думаю, «Спартак» что-нибудь придумает – либо памятник поставит Никите Павловичу, либо трибуну назовут в его честь. Я поддерживаю любую такую инициативу», – заявил Ещенко.