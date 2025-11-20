Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший латераль «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Что думаете о матче «Спартака» против ЦСКА? Может ли отставка Деяна Станковича завести красно‑белых?
– Я думаю, что это не повлияет. Это же дерби, только если с точки зрения состава.
Жду, что больше русских ребят будет играть, потому что командой руководит Вадим Романов. Тот же Роман Зобнин, потому что у него это не первое дерби. Он может настроить пацанов, команду.
Естественно, жду победу «Спартака», но будут выкладываться и те, и те, независимо от трудностей.
- Дерби состоится 22 ноября. Начало – в 16:45 мск.
- ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
- В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.
Источник: «Матч ТВ»