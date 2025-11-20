Ещенко поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший латераль «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Что думаете о матче «Спартака» против ЦСКА? Может ли отставка Деяна Станковича завести красно‑белых?

– Я думаю, что это не повлияет. Это же дерби, только если с точки зрения состава.

Жду, что больше русских ребят будет играть, потому что командой руководит Вадим Романов. Тот же Роман Зобнин, потому что у него это не первое дерби. Он может настроить пацанов, команду.

Естественно, жду победу «Спартака», но будут выкладываться и те, и те, независимо от трудностей.