Канчельскис пожаловался на календарь во Второй лиге: «Пусть поиграют в -20, когда яйца мерзнут, или в +35, когда ноги горят»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис обратил внимание на проблему с составлением календаря во Второй лиге.

«Самое тяжелое во Второй лиге – это логистика. На автобусе приходится много ездить. Иногда по 16-17 часов катаемся. Это заставляет вспомнить молодость.

Я когда начинал играть в СССР, всю Украину объездил на автобусе. Но тогда у нас были спаренные игры: две дома, две на выезде.

Сейчас я вообще не могу понять, кто составляет календари. Сделали нам три игры за неделю: 16 мая, 20 мая и 24 мая. Мы разве играем на чемпионате мира?

Я понимаю такое расписание, если бы мы к нему готовились. Но какие сборники у нас могут быть во Второй лиге? Растяните чемпионат на пол месяца-месяц. Что вы делаете? Издеваетесь вы над народом.

Примеры уже были, когда «Уфа» и «Краснодар» улететь не могли. Мы тоже семь часов ждали вылет во Владивосток. Вы можете нормально составлять календари?

Так нельзя же над нами издеваться. Как вообще играть, когда у тебя на следующий день после приезда уже матч?

У нас тяп-ляп написали и побежали. Ничего страшного в том, чтобы попозже закончить чемпионат, зато в нормальных условиях будем играть. Когда нефутбольные люди во главе футбола, то и говорить нечего.

Пусть поиграют в -20, когда яйца мерзнут, или в +35, когда ноги горят на искусственном поле. Сидят там в лиге умники. Тяжело с ними разговаривать, ничего не сделаешь. Это самое печальное, что есть во Второй лиге», – сказал Канчельскис.