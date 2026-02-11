Защитник «Спартака» рассказал об изменениях в команде при Карседо

Защитник «Спартака» Александер Джику рассказал, что изменилось в команде после назначения Хуана Карседо главным тренером.

«Спартак» вчера сыграл вничью с «Астаной» (1:) в товарищеском матче.

Джику забил единственный гол в составе красно-белых.

– Что изменилось по сравнению с прошлой игрой?

– Сейчас у нас новый тренер, мы понимаем, что Карседо хочет от нас с точки зрения тактики. Понимаем, как играть с мячом и без него. Сейчас с каждым матчем мы становимся лучше. Жаль, что пропустили гол, но будем работать, еще есть время, чтобы подготовиться ко второй части сезона.

– Расскажите о своем голе.

– Всегда приятно помочь команде и забивать голы. Это добавляет уверенности как личной, так командной. Там был достаточно непростой эпизод, большое скопление футболистов, но в итоге мне удалось нанести удар и забить, очень рад.

– Насколько часто удавалось забивать в предыдущих командах?

– Наверное, было около десяти голов за сезон.

– Матч с «Астаной» получился достаточно грубым. С чем это связано?

– Мы должны прибавлять как команда, бывают определенные моменты во время подготовки, когда нужно остановить игру. В этом компоненте мы тоже должны быть готовы к чемпионату, это тоже часть игры.