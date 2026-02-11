Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Краснодаром»

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин дал комментарий после матча с «Краснодаром». Московская команда победила в 3-м туре Зимнего кубка РПЛ со счетом 1:0.

– Классные игры, классный турнир. Хорошие спарринги. Это подготовка к чемпионату. Сегодня провели отличный матч, лучшая наша игра за время сборов. Набираем кондиции к чемпионату дальше.

– Много карточек, эмоций. С чем это связываешь?

– С «Краснодаром» все играют – то желтые [карточки], то удаления, эмоции. Не знаю, почему так. Видимо, заводные ребята.