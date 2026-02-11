Названы сильные стороны новичка «Зенита» Дурана

Российский тренер Игорь Колыванов охарактеризовал новичка «Зенита» Джона Дурана.

«Зенит» арендовал колумбийца за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«Хорошее приобретение. «Зениту» нужен был такой игрок, чтобы реально бороться за чемпионство. Свежая кровь, техничный, быстренький, может пробить и забить. Хороший нападающий, поможет сине‑бело‑голубым», – сказал Колыванов.