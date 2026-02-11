Станкович рассказал, как проводил время с футболистами в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович вспомнил, как проводил время в Москве. Он встречался с сербскими футболистами.

– Милан Гайич сказал в интервью, что вы часто собирали сербских футболистов в Москве и водили их на обед или ужин?

– Эракович был далеко. А с Гайичем и Зделаром мы встречались и садились за стол. Знаете, мы были как бы своими. Гайич – парень, который два с половиной года провeл рядом со мной постоянно и сыграл немало отличных матчей. Даже травмированный и обиженный, каким бы ни было состояние.