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Орлов жестко прошелся по «Зениту»: «Нет игры»

11 февраля, 09:50
10

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ. Команда Сергея Семака заняла на турнире последнее место.

«У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были [в матче с «Краснодаром»] – Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил [с метра]. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали», – сказал Орлов.

  • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 1 очко.

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Источник: «Радио Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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1770793705
...а с ЦСКА монстры едва второй тайм выиграли 1-0, у вышедшей армейской разнорыбицы.
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Дубина
1770793867
Педро рулит с Джономи((())))
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ScarlettOgusania
1770794729
учитывая, что все команды играли под нагрузками, можно сказать, что ни у одной команды РПЛ "нет игры"... к третьему сбору должна появиться...)
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VVM1964
1770797269
Орлову в ОЧЕРЕДНОЙ раз стало стыдно за Зенит - ЗПРФ !)))...
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FWSPM
1770799117
джоны есть игры нет! кто виноват и что делать?
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Garrincha58
1770802833
Господин Орлов пора бы уже привыкнуть к такой игре Зенита это продолжается уже три года и тут не Соболев не до прыгнул или Мостовой не добежал, а Латышонок не туда отбил. Вы Генадий всё это тренеру скажите почему команда не допрыгивает не добегает и тд и тп
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Semenycch
1770804735
Полный болван!
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