Орлов жестко прошелся по «Зениту»: «Нет игры»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру «Зенита» в Зимнем кубке РПЛ. Команда Сергея Семака заняла на турнире последнее место.

«У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были [в матче с «Краснодаром»] – Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил [с метра]. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали», – сказал Орлов.