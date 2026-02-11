Бабич оценил уровень РПЛ, приведя в пример «Ахмат»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался об уровне в чемпионате России. Он сделал это на встрече с болельщиками красно-белых.

«С тех пор, как я перешел в «Спартак», большинство людей думает, что уровень чемпионата России падает, но на самом деле это не так.

Потому что здесь есть такие команды, как, например, «Ахмат». Я здесь уже три года, и мы обыграли их всего один раз. Против таких команд очень непросто играть, когда они используют схему 5-5 или что-то в этом роде. Не хочу приводить больше примеров», – сказал Бабич.