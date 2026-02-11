Глебов описал новичка ЦСКА Баринова одним словом

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов высказался о новом игроке команды Дмитрии Баринове.

– По первым тренировкам что можешь сказать о нем с игровой точки зрения?

– Дима – жесткий футболист, с первой тренировки начал показывать, что он здесь не ради шуток. Как он участвует в единоборствах в играх, так и на тренировках.

– Он мяч вместе с ногами вырывает?

– С ногами, руками, со всем. Он постоянно бегает, подсказывает. Для нас он добряк, а для других агрессивный – это большой плюс.