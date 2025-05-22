Постекоглу раскрыл секрет победы «Тоттенхэма» в Лиге Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарии по итогам выигранного финала Лиги Европы.

Лондонцы победили «Манчестер Юнайтед» – 1:0.

Это их первый трофей с 2008 года.

Еврокубковый турнир «Тоттенхэм» не выигрывал с 1984 года.

«Все еще пытаюсь переварить произошедшее. Понимаю, что это значит для нашего клуба. К сожалению, чем дольше затягивается пауза без трофеев, тем сложнее бывает это все остановить.

Я чувствовал, как все в клубе переживают. Пока не скинешь этот груз с плеч, не знаешь, что это значит.

Я всегда считал, что футбол на вылет, в стадии плей-офф, отличается от футбола в регулярном чемпионате. В такой ситуации все сводится к вашей организованности, веры в себя, наличии хорошего плана на игру и реализации моментов.

Я все время понимал, что если выйдем вперед, то сможем лишить «Юнайтед» всего того, с помощью чего он собирался нам угрожать.

Сейчас сложно выразить словами свои эмоции. Я невероятно горжусь игроками. Как сказал однажды премьер-министр Австралии, этот успех для тех, кто по-настоящему верит до конца.

Здесь собрались невероятные футболисты, которые никогда не сомневались в том, что я как тренер или мы как команда делаем.

В январе я принял решение, что это тот трофей, за который мы будем сражаться. Другие люди в клубе были несогласны со мной, но я чувствовал, что мы можем выиграть этот турнир.

Я ощущал, что важнее всего сейчас выиграть что-то. И это был единственный возможный путь для такого.

Что я знаю наверняка, так это то, что я вернусь в свой гостиничный номер, а потом соберу свою семью и друзей, чтобы закатить огромную вечеринку в пятницу», – сказал Постекоглу.