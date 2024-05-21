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    • Постекоглу попросил руководство «Тоттенхэма» о трех игроках

    Постекоглу попросил руководство «Тоттенхэма» о трех игроках

    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу попросил руководство клуба подписать минимум трех игроков этим летом. Он нацелен на покупку нападающего и центрального полузащитника.

    На данном этапе неясно, кто является приоритетной целью «шпор», но клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Брентфорда» Айвана Тони и уже несколько месяцев следит за полузащитником «Челси» Конором Галлахером.

    Сообщается, что австралийский тренер реалистично оценивает масштаб приобретений, которые можно осуществить за одно трансферное окно.

    Однако «Тоттенхэм» обладает определенным запасом средств, не выходящим за рамки финансовых правил АПЛ.

    • «Шпоры» заняли 5-е место в АПЛ по итогам сезона.
    • Команда сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1716286988
    Я думал он грек иди румын) а он австралиец!
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