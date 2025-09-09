Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско

«Ноттингем Форест» решил, что новым главным тренером команды станет Анге Постекоглу. На эту должность также претендовали Жозе Моуринью и Доменико Тедеско, но клуб АПЛ предпочел австралийского специалиста.
«Ноттингем Форест» объявит о назначении Постекоглу в течение суток.
Сегодня клуб объявил об отставке с поста главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сообщалось, что у него возникли разногласия с руководством.
60-летний Постекоглу по окончании прошлого сезона ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма».
- 62-летний Моуринью 29 августа был уволен с поста главного тренера «Фенербахче». Ранее португалец возглавлял в АПЛ «Челси» в 2004–2007 и 2013–2015 годах, «Манчестер Юнайтед» в 2016–2018 и «Тоттенхэм» в 2019–2021 годах.
- 39-летний Доменико Тедеско был главным тренером «Спартака» в 2019–2021 годах. В январе 2025-го он покинул пост главного тренера сборной Бельгии.
Источник: страница The Athletic в соцсети X