Стало известно решение «Ноттингем Форест» по Моуринью и Тедеско

«Ноттингем Форест» решил, что новым главным тренером команды станет Анге Постекоглу. На эту должность также претендовали Жозе Моуринью и Доменико Тедеско, но клуб АПЛ предпочел австралийского специалиста.

«Ноттингем Форест» объявит о назначении Постекоглу в течение суток.

Сегодня клуб объявил об отставке с поста главного тренера Нуну Эшпириту Санту. Сообщалось, что у него возникли разногласия с руководством.

60-летний Постекоглу по окончании прошлого сезона ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма».