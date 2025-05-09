Тренер «Тоттенхэма» прокомментировал выход в финал Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу подвел итоги ответного полуфинального матча Лиги Европы с «Буде-Глимт» (2:0).

«Я очень горжусь командой. Мы знали, на выезде придется тяжело, с учетом их результатов здесь и поля. Мы заслужили пройти дальше и с нетерпением ждем финала.

Мы стали более зрелыми за время турнира. Вы можете видеть, что игроки понимают, что от них требуется. Они были сосредоточены на том, что мы должны были сделать. Мы задействовали каждого игрока в составе, привыкли к трудностям и их преодолению. Они действительно хорошо справились.

Кто знает, надеюсь, мы сможем сотворить нечто особенное. Мы продолжим делать то, что делаем», – сказал Постекоглу.