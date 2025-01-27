В «Тоттенхэме» определились с будущим Постекоглу

«Тоттенхэм» планирует продолжить работу с главным тренером Анге Постекоглу на фоне кризиса травм в команде. «Шпоры» попытаются подписать хотя бы одного игрока на следующей неделе, чтобы облегчить ситуацию.
Сам Постекоглу понимает, что результаты под его руководством в этом сезоне далеки от успешных, особенно когда у него был полный состав в начале сезона. Кроме того, его схема защиты была недостаточно хороша.
- Лондонцы потерпели 4 поражения подряд в АПЛ. За последние 10 матчей в чемпионате у команды 1 победа и 1 ничья при 8 поражениях.
- «Тоттенхэм» идет в АПЛ 15-м с 24 очками после 23 матчей. При этом клуб продолжает борьбу еще в трех турнирах: Кубке Англии, Кубке лиги и Лиге Европы.