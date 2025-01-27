В «Тоттенхэме» определились с будущим Постекоглу

«Тоттенхэм» планирует продолжить работу с главным тренером Анге Постекоглу на фоне кризиса травм в команде. «Шпоры» попытаются подписать хотя бы одного игрока на следующей неделе, чтобы облегчить ситуацию.

Сам Постекоглу понимает, что результаты под его руководством в этом сезоне далеки от успешных, особенно когда у него был полный состав в начале сезона. Кроме того, его схема защиты была недостаточно хороша.