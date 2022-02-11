Фарке: «С одиннадцатью 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о желании президента клуба Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников академии.

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?

— Когда я пришел в «Норвич», в клубе были серьезные финансовые проблемы. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлечь к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продаже футболистов.

Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас.

С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый.

У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте скажем честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв.

Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста.

В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.