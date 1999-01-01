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    Фарке: «С одиннадцатью 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»

    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о желании президента клуба Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников академии.

    — Президент «Краснодара» Сергей Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?

    — Когда я пришел в «Норвич», в клубе были серьезные финансовые проблемы. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлечь к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продаже футболистов.

    Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас.

    С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый.

    У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте скажем честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв.

    Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста.

    В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:02
    Комментарии4
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      Рейтинг: +58216

      portero 1 час назад

      Ну.. говорит то что нравится хозяину, ждём как на деле будет получаться...

      0
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      Рейтинг: +1002

      Cubinec1989 1 час назад

      Удивительно что есть люди, не понимающие это и каждый раз спрашивающие :" а что там с 11 воспитанниками?"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13745

      Cleaner 2 часа назад

      Адекватно тренер мыслит. Посмотрим на игру Краснодара весной. Буду рад, если у него попрет игра и результаты.

      5
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      ...
      Рейтинг: +2550

      yorgenbarenz > Cleaner 2 часа назад

      Да,хотелось бы увидеть хорошую игру европейского уровня.Тогда,глядишь,и остальные клубы перестанут дуньку гонять,принимая-увольняя по кругу своих бездарных тренеров.

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