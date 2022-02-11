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  • Фарке: «С одиннадцатью 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»

Фарке: «С одиннадцатью 18-летними воспитанниками в основе ты ничего не выиграешь»

11 февраля 2022, 10:02
4

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высказался о желании президента клуба Сергея Галицкого выпустить на поле 11 воспитанников академии.

— Президент «Краснодара» Сергей Галицкий мечтает однажды увидеть в стартовом составе 11 воспитанников. На ваш взгляд, это реально?

— Когда я пришел в «Норвич», в клубе были серьезные финансовые проблемы. Но в академии хватало невероятно талантливых ребят, и я решил сразу их привлечь к играм за основу. В мое время дебютировали многие воспитанники «Норвича», и клуб заработал большие деньги на продаже футболистов.

Я люблю работать с молодежью, развивать игроков. Для клуба это очень хорошо — это подчеркивает его идентичность, а болельщики сильнее поддерживают команду. Но я не наивен. Для успеха всегда нужен каркас.

С одиннадцатью 18-летними воспитанниками академии в основе ты не выиграешь ничего. Тут очень важен баланс. Если ты хочешь повысить уровень молодых игроков, то нужно привлекать их к тренировкам с более опытными футболистами, и в клубе это знает каждый.

У «Краснодара» блестящее будущее и настоящее — он концентрируется не на плодах, а на семенах. Конечно, академия должна поставлять игроков для первой команды, но давайте скажем честно: невозможно, чтобы каждый год по шесть-семь игроков академии попадали в основу главной команды. Наши двери открыты, но футболист для попадания туда должен совершить прорыв.

Отмечу и то, что в наше время молодых игроков восхваляют слишком рано. По мне, так нужно дать им время и проследить за тем, что они готовы усердно работать на дистанции, что они заслуживают повышения. При этом я никогда не боялся выпускать футболиста из-за юного возраста.

В целом, повторюсь, философия клуба в отношении молодых игроков абсолютно правильная, но во всем нужно соблюдать баланс.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
  • Немец сменил Виктора Гончаренко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Фарке Даниэль
Комментарии (4)
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Cubinec1989
1644566177
Удивительно что есть люди, не понимающие это и каждый раз спрашивающие :" а что там с 11 воспитанниками?"
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portero
1644567574
Ну.. говорит то что нравится хозяину, ждём как на деле будет получаться...
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Фантомас 67
1644583432
С 18-летними нужно пытаться выигрывать в ФНЛ, уровень их должен повышаться именно там. А для этого нужны тренерские кадры умеющие этот уровень повышать, но таких тренеров единицы. А разговоры могут так и остаться разговорами.
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