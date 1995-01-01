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    Фарке: «Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Однажды он станет голкипером мирового класса»

    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высоко оценил потенциал вратаря Матвея Сафонова.

    – Один из сильнейших игроков «Краснодара» – Матвей Сафонов. Давно ходят слухи о том, что он может переехать в Европу. Как вы думаете, готов ли Сафонов играть в АПЛ или в другой топ-лиге?

    — Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики.

    Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха!

    Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу.

    На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные.

    Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он пропустил 16 голов в 17 матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      Мася_1989 22 минуты назад

      Если в Зенит или Спартак не перейдёт.

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