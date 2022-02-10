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  • Фарке: «Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Однажды он станет голкипером мирового класса»

Фарке: «Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Однажды он станет голкипером мирового класса»

10 февраля 2022, 23:23
6

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высоко оценил потенциал вратаря Матвея Сафонова.

– Один из сильнейших игроков «Краснодара» – Матвей Сафонов. Давно ходят слухи о том, что он может переехать в Европу. Как вы думаете, готов ли Сафонов играть в АПЛ или в другой топ-лиге?

— Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики.

Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха!

Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу.

На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные.

Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.

  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне он пропустил 16 голов в 17 матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Сафонов Матвей Фарке Даниэль
Комментарии (6)
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Мася_1989
1644525262
Если в Зенит или Спартак не перейдёт.
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Spinorr
1644529684
Дай-то Бог. Хотелось бы.
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Vitaga
1644534577
хотелось бы... только звезду бы не поймал. а намеки уже есть.
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ab15488
1644555920
Вопрос в том, способен ли он сосредоточиться на футболе и не думать о бабле. Ну и в Зенит переходить не стОит. Не знаю что в Зените происходит с вратарями, но то что 3е или 4ро последних киперов в Зените деградировали - факт.
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житель СПб
1644561747
Совершенно с ним согласен. Матвей - фантастический голкипер! А для Зенита это не лучшая новость: новый тренер точно Матвея в Зенит не отдаст...
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