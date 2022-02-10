Фарке: «Сафонов – один из лучших вратарей Европы. Однажды он станет голкипером мирового класса»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке высоко оценил потенциал вратаря Матвея Сафонова.

– Один из сильнейших игроков «Краснодара» – Матвей Сафонов. Давно ходят слухи о том, что он может переехать в Европу. Как вы думаете, готов ли Сафонов играть в АПЛ или в другой топ-лиге?

— Я уже говорил, что не люблю перехваливать молодых футболистов. Никогда не скажу, что какой-то юноша в будущем станет топ-игроком, ведь это увеличивает давление публики.

Я даже критикую молодежь чаще, чем взрослых футболистов, и юные игроки должны беспокоиться, если я их вообще не критикую, ха-ха!

Однако для Матвея я могу сделать исключение, потому что за время работы с ним я понял: он уверен в себе и адекватно воспринимает любую похвалу.

На мой взгляд, Сафонов — один из лучших вратарей Европы. Яркая личность, невероятный футболист. Я думаю, однажды Матвей станет голкипером мирового класса, у него для этого есть все данные.

Я счастлив, что у «Краснодара» есть настолько качественный вратарь. Его определенно ждет блистательная карьера. Рад, что работаю с ним.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

В этом сезоне он пропустил 16 голов в 17 матчах.

Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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