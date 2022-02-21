Фарке – о задачах «Краснодара»: «Показывать достойный футбол и не концентрироваться на месте в таблице»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о целях команды.

«Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице – тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку.

Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место. В чемпионате России уже сыграно восемнадцать туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата.

После общения с представителями клуба, я был впечатлен его развитием, инфраструктурой, академией, потенциалом. Я хотел бы тоже сыграть небольшую роль в развитии клуба и помочь «Краснодару» переступить на следующую ступень своего развития, и поэтому я здесь», – сказал Фарке.