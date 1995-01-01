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    Фарке – о задачах «Краснодара»: «Показывать достойный футбол и не концентрироваться на месте в таблице»

    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о целях команды.

    «Прежде всего, мы должны показывать достойный футбол. Будем стремиться к хорошей игре и не концентрироваться на месте в турнирной таблице – тогда результат никуда от нас не денется. Наша команда должна быть хороша в позиционной игре, уверенно владеть мячом, хорошо обороняться, уметь переходить из обороны в атаку.

    Любой клуб хочет занять по итогам чемпионата как можно более высокое место. В чемпионате России уже сыграно восемнадцать туров, осталось не так много матчей, но мы будем стараться в оставшихся играх добиться максимально возможного результата.

    После общения с представителями клуба, я был впечатлен его развитием, инфраструктурой, академией, потенциалом. Я хотел бы тоже сыграть небольшую роль в развитии клуба и помочь «Краснодару» переступить на следующую ступень своего развития, и поэтому я здесь», – сказал Фарке.

    • Фарке возглавил «Краснодар» в январе, сменив Виктора Гончаренко.
    • Команда занимает 5-е место в РПЛ.
    • 27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив».

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    Сульшер посетит матч «Краснодар» – «Ростов» («РБ Спорт»)

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59063

      portero 1 час назад

      какая-то странная задача??? место в таблице важная часть футбола, а в удовольствие гонять можно и во дворе....

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