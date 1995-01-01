«Краснодар» расторг контракт с Фарке. Он возглавил команду в январе

_ если еще медийные шуты и "звезды" свалят из России, можно будет считать, что все это не зря, а футбола у нас в стране и так не было, так что потеря не велика>))
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке.
Клуб также покидают ассистенты немца – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.
Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет тенер вратарей Алексей Антонюк.
- «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
- Немец не провел ни одного официального матча.
- До этого Фарке тренировал «Норвич» из АПЛ.
Фарке впервые посетил стадион «Краснодара»
Фарке – о задачах «Краснодара»: «Показывать достойный футбол и не концентрироваться на месте в таблице»
Фарке – о «Краснодаре» на сборах: «Очень приятная команда, от которой ожидаю яркого старта»