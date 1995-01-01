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    «Краснодар» расторг контракт с Фарке. Он возглавил команду в январе

    «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Даниэлем Фарке.

    Клуб также покидают ассистенты немца – Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон.

    Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» станет тенер вратарей Алексей Антонюк.

    • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
    • Немец не провел ни одного официального матча.
    • До этого Фарке тренировал «Норвич» из АПЛ.

    Фарке впервые посетил стадион «Краснодара»

    Фарке – о задачах «Краснодара»: «Показывать достойный футбол и не концентрироваться на месте в таблице»

    Фарке – о «Краснодаре» на сборах: «Очень приятная команда, от которой ожидаю яркого старта»

    Источник: сайт «Краснодара»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26507

      Боцман59rus 10 минут назад

      _ если еще медийные шуты и "звезды" свалят из России, можно будет считать, что все это не зря, а футбола у нас в стране и так не было, так что потеря не велика>))

      0
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      Рейтинг: +747

      Hoahin 26 минут назад

      Вслед за тренерами скоро поедут игроки

      1
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      Рейтинг: +3507

      Gek Dement > Hoahin 12 минут назад

      Все не пойдут, по крайней мере до лета, откровенно сбежали наплевав на контракты только немцы, на них с родины нажали сильно, а африканцы и латиноамериканцы пока не торопятся уходить.

      1
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      Рейтинг: +382

      pele1981 29 минут назад

      Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал))

      1
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      Рейтинг: +681

      dragoon000320 > pele1981 29 минут назад

      спасибо путлеру за это...

      4
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      Рейтинг: +382

      pele1981 > dragoon000320 26 минут назад

      То ли еще будет)

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