Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке объяснил свое решение покинуть российский клуб.

«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на спортивных проблемах.

Однако через какое-то время я понял, что здесь привлекательной перспективы уже не будет.

Я также заметил, что моя семья и друзья беспокоятся дома. Особенно плохо стало, когда я узнал, что южные российские аэропорты закрываются», – рассказал немец.

«Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

2 марта стороны расторгли соглашение.

Тренер не провел ни одного официального матча.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?