Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Фарке – об уходе из «Краснодара: «Понял, что привлекательной перспективы уже не будет»

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке объяснил свое решение покинуть российский клуб.

«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на спортивных проблемах.

Однако через какое-то время я понял, что здесь привлекательной перспективы уже не будет.

Я также заметил, что моя семья и друзья беспокоятся дома. Особенно плохо стало, когда я узнал, что южные российские аэропорты закрываются», – рассказал немец.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
  • 2 марта стороны расторгли соглашение.
  • Тренер не провел ни одного официального матча.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Агент Фарке отказался комментировать возвращение тренера в «Краснодар» 1
Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории» 5
Агент Фарке исключил возвращение тренера в Россию
Источник: Kicker

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:48
Комментарии4
...
  • ...
    Рейтинг: +15522

    ilichkadr 28 минут назад

    Хитрожопость современных немцев зашкаливает все разумные пределы.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15782

    житель СПб > ilichkadr 7 минут назад

    Согласен с формулировкой. Выглядит очень непорядочно.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1455

    Benifacto 1 час назад

    это такая галимая отмазка, которая пахнет шизофренией!!!
    Мы были глубоко погружены...были очень сосредоточены=Однако через какое-то время...здесь привлекательной перспективы уже не будет...
    уже сказал бы как есть, а не делал из себя посмешище.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1943

    Dr.Metal 1 час назад

    Ссыкун

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11