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  • Фарке – об уходе из «Краснодара: «Понял, что привлекательной перспективы уже не будет»

Фарке – об уходе из «Краснодара: «Понял, что привлекательной перспективы уже не будет»

28 мая 2022, 09:48
6

Бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке объяснил свое решение покинуть российский клуб.

«Мы были глубоко погружены в наш футбольный мир за неделю до возобновления сезона в России и были очень сосредоточены на спортивных проблемах.

Однако через какое-то время я понял, что здесь привлекательной перспективы уже не будет.

Я также заметил, что моя семья и друзья беспокоятся дома. Особенно плохо стало, когда я узнал, что южные российские аэропорты закрываются», – рассказал немец.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
  • 2 марта стороны расторгли соглашение.
  • Тренер не провел ни одного официального матча.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Kicker
Россия. Премьер-лига Краснодар Фарке Даниэль
Комментарии (6)
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Dr.Metal
1653722457
Ссыкун
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Benifacto
1653723874
это такая галимая отмазка, которая пахнет шизофренией!!! Мы были глубоко погружены...были очень сосредоточены=Однако через какое-то время...здесь привлекательной перспективы уже не будет... уже сказал бы как есть, а не делал из себя посмешище.
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ilichkadr
1653726241
Хитрожопость современных немцев зашкаливает все разумные пределы.
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Беспонтий
1653729030
дас ист шайзе
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