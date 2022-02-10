Фарке: «Слуцкий – легенда. Ожидания от его работы в «Халл Сити» были завышенными»

Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке поделился воспоминаниями о работе Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

– В 2017 году вы играли против «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч?

– Да, помню. Слуцкий – легенда здесь. Он поехал в Чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон.

В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий – один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче».

Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге – 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ...

«Халл» в предыдущем сезоне вылетел в Чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение.

Игру с «Халлом» я тоже помню – команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 96-й минуте.

Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.