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    Фарке: «Слуцкий – легенда. Ожидания от его работы в «Халл Сити» были завышенными»

    Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке поделился воспоминаниями о работе Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

    – В 2017 году вы играли против «Халл Сити» Леонида Слуцкого. Может быть, помните тот матч?

    – Да, помню. Слуцкий – легенда здесь. Он поехал в Чемпионшип с отличным резюме, это был его первый зарубежный сезон.

    В Англии после матчей тренеры подходят друг к другу, делятся впечатлениями от игры, выражают взаимное уважение. И я должен сказать, что Слуцкий – один из самых приятных людей, с которыми я виделся во время работы в «Норвиче».

    Он говорил о том, как сложно играть в этой сумасшедшей лиге – 46 матчей, два кубковых турнира, игры каждые три дня, почти все 24 команды нацелены на выход в АПЛ...

    «Халл» в предыдущем сезоне вылетел в Чемпионшип, так что ожидания от работы Слуцкого были завышенными. Думаю, он проделал там хорошую работу, но в английском футболе мало у кого есть терпение.

    Игру с «Халлом» я тоже помню – команда Слуцкого была отлично организована, мощно атаковала, а нам повезло сравнять счет на 96-й минуте.

    Слуцкий был сильно расстроен результатом, но после финального свистка вел себя как джентльмен.

    • Слуцкий возглавлял «Халл Сити» с июня по декабрь 2017 года.
    • Фарке с 2017 по 2021 год тренировал «Норвич».

    Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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