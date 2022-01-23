Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»

«Краснодар» выиграл у «Жилины» в рамках товарищеского матча – 3:2. Голы в составе российской команды забили Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.

Это первая победа для Даниэля Фарке на посту главного тренера «Краснодара». Ранее команда проиграла «Легии» (1:2).

Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года.

Он сменил Виктора Гончаренко.

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