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    Товарищеский матч. «Краснодар» впервые победил при Фарке, обыграв 3:2 «Жилину»

    «Краснодар» выиграл у «Жилины» в рамках товарищеского матча – 3:2. Голы в составе российской команды забили Гжегож Крыховяк, Эдуард Сперцян и Александр Черников.

    Это первая победа для Даниэля Фарке на посту главного тренера «Краснодара». Ранее команда проиграла «Легии» (1:2).

    • Фарке возглавил «Краснодар» в январе этого года.
    • Он сменил Виктора Гончаренко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    23.01.2022 17:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1701

      Sancho010365 5 часов назад

      Так пожелаем кубанской команде только побед и красивой игры. Пусть Краснодар нас радует, а мы их поддержим при любом раскладе.

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      Рейтинг: +2153

      Январь 59 6 часов назад

      Игра-товарняк, соперник не Топ. Выводы делать рано.

      0
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      Рейтинг: +975

      Cubinec1989 7 часов назад

      играли задорно и весело) матч понравился

      1
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      Рейтинг: +1729

      Retiremen_VMF 7 часов назад

      Молодежь дает прикурить.

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