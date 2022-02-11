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  • Фарке: «Выпили бы с Клоппом по паре бутылок пива на необитаемом острове»

Фарке: «Выпили бы с Клоппом по паре бутылок пива на необитаемом острове»

11 февраля 2022, 09:24
2

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о взаимоотношениях с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

Юрген Клопп недавно сказал: «Если бы я оказался на необитаемом острове, то взял бы с собой Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Даниэль, а Пеп меня вдохновляет». Вы действительно так хорошо знакомы?

— Юрген — фантастический человек, у нас отличные отношения. Но играть против его команд всегда очень тяжело. Не секрет и то, что Пеп — мой хороший приятель, мы не раз лестно отзывались друг о друге в прессе. Но я не склонен преувеличивать важность этих связей.

Да, я хорошо знаю Юргена, Пепа, Томаса Тухеля, но это не значит, что я тоже тренер мирового класса.

— Что вы бы делали на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой?

— Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю.

— Вы общались с Клоппом или Тухелем после вашего назначения в «Краснодар»?

— Мы с ними на связи. На самом деле меня слегка смущает то, как широко обсуждают мои взаимоотношения с ними. Клопп и Тухель — далеко не единственные тренеры, с которыми я близко знаком, просто другие работают не на таком высоком уровне.

Было приятно работать в Англии, но я с нетерпением жду и игр против российских тренеров. Например, против того же Леонида Слуцкого.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
  • Немец сменил Виктора Гончаренко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Клопп Юрген Фарке Даниэль
Комментарии (2)
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Cubinec1989
1644564973
Ну по интервью дядька адекватный. Посмотрим что будет в весенней части сезона
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portero
1644568458
Удачи с Краснодаром!!!
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