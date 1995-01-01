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    Фарке: «Выпили бы с Клоппом по паре бутылок пива на необитаемом острове»

    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о взаимоотношениях с Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой.

    Юрген Клопп недавно сказал: «Если бы я оказался на необитаемом острове, то взял бы с собой Пепа Гвардиолу и Даниэля Фарке. Мне нравится Даниэль, а Пеп меня вдохновляет». Вы действительно так хорошо знакомы?

    — Юрген — фантастический человек, у нас отличные отношения. Но играть против его команд всегда очень тяжело. Не секрет и то, что Пеп — мой хороший приятель, мы не раз лестно отзывались друг о друге в прессе. Но я не склонен преувеличивать важность этих связей.

    Да, я хорошо знаю Юргена, Пепа, Томаса Тухеля, но это не значит, что я тоже тренер мирового класса.

    — Что вы бы делали на необитаемом острове с Клоппом и Гвардиолой?

    — Думаю, с Пепом мы бы постоянно разговаривали о футболе и рисовали палками на песке тактические схемы, а с Юргеном выпили бы по паре бутылок пива, общались бы на отвлеченные темы. А потом, мне кажется, я бы сел в лодку и повез обоих к материку. Почему я? Потому что они оба гении, и я должен стать тем, кто вернет их на землю.

    — Вы общались с Клоппом или Тухелем после вашего назначения в «Краснодар»?

    — Мы с ними на связи. На самом деле меня слегка смущает то, как широко обсуждают мои взаимоотношения с ними. Клопп и Тухель — далеко не единственные тренеры, с которыми я близко знаком, просто другие работают не на таком высоком уровне.

    Было приятно работать в Англии, но я с нетерпением жду и игр против российских тренеров. Например, против того же Леонида Слуцкого.

    • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
    • Немец сменил Виктора Гончаренко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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