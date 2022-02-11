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  • Фарке: «Моя команда никогда не будет «парковать автобус». Нужна верность принципам»

Фарке: «Моя команда никогда не будет «парковать автобус». Нужна верность принципам»

11 февраля 2022, 00:20
5

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о стиле игры, который он хочет привить команде.

— Ваш предшественник Виктор Гончаренко был сторонником длинных передач. Вы любите играть короткими и делаете ставку на владение. Тяжело ли переключить мышление футболистов от одной тактики к другой?

— В футболе нет одного пути к успеху. Как нет и тренера, который добивается результата одним способом. Нужно быть гибким, но при этом сохранять стойкость и верность своим принципам.

Нельзя менять абсолютно все после поражений, как и нельзя кричать, что все великолепно после побед. Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле.

Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Конечно, я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть.

— В «Норвиче» игровой стиль вашей команды называли «фаркеболом». Когда вы сформировали его принципы?

— Я был нападающим и, что логично, любил атаковать. Но и после окончания игровой карьеры общался со многими тренерами, чьи взгляды на меня повлияли.

В английской Премьер-лиге мой «Норвич» играл против сильнейших тренеров мира, которые тоже в какой-то степени на меня повлияли: Гвардиола, Клопп, Тухель, Моуринью, Анчелотти...

Моя философия и сейчас продолжает формироваться — я верю, что можно учиться всю жизнь. Если ты убеждаешь себя в том, что все знаешь и тебе больше не нужно развиваться, то ты становишься динозавром. Я надеюсь, что мне еще надолго хватит этого огня, который позволяет мне саморазвиваться.

Маурицио Сарри признавался, что не понимает термина «саррибол». А вам нравится термин «фаркебол»?

— Да, это забавное название, которое появилось в «Норвиче». Думаю, что это такая отсылка к Арсену Венгеру и его «венгерболу». «Арсенал» при нем играл в комбинационный футбол, который привел к непобедимому сезону в одном из чемпионатов Англии. Это была фантастическая команда.

Но, честно говоря, я не очень хочу говорить о своей работе в «Норвиче». Я в «Краснодаре» и хочу сделать его лучше.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
  • Немец сменил Виктора Гончаренко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Фарке Даниэль
Комментарии (5)
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Plyash
1644528977
Не говори "гоп",пока не перескочишь...
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Красногорск_Фан
1644536223
будет прикольно если с ним Краснодар выиграет рпл. пусть в следующих сезонах. У этой команды есть все и стадион и состав и болельщики кроме тренера.
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житель СПб
1644561326
Как то пропустил появление нового тренера у Краснодара. Отличная новость! Хватит всяких гончаренок! Удачи Краснодару!
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Ганнибал Лектор
1644561592
Удачи этому тренеру в Краснодаре! Нафиг всяких уБожовичей, адептов бердыев-стайла
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portero
1644577800
Нну незнаю принесет ли такой прогиб перед хозяином результат??? Автобус тоже иногда нужно поставить на некоторое время в отдельных играх...
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