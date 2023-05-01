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    Экс-тренер «Краснодара» зовет Сперцяна в Бундеслигу

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    Тренер немецкой команды Даниэль Фарке лично заинтересован в трансфере игрока.

    «Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», – сообщил источник «РБ Спорт».

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах.
    • Фарке работал в «Краснодаре» зимой 2022 года – он покинул команду после начала СВО.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.05.2023 21:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1190

      Argon 2 мая, 17:13

      Как можно называть Фарке экс тренером Краснодара?

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