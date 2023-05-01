Экс-тренер «Краснодара» зовет Сперцяна в Бундеслигу

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Тренер немецкой команды Даниэль Фарке лично заинтересован в трансфере игрока.
«Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», – сообщил источник «РБ Спорт».
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 14 голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах.
- Фарке работал в «Краснодаре» зимой 2022 года – он покинул команду после начала СВО.
Источник: «РБ Спорт»