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    Фарке: «Буду рад, если «Краснодар» в следующем сезоне получит шанс сыграть в еврокубках»

    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о целях команды на сезон.

    — Очевидно, что этой весной мы не увидим идеальный «Краснодар». Сколько времени вам необходимо на построение команды? Полгода, год?

    — Никогда нельзя давать гарантии в футболе. Теоретически уже в первом официальном матче «Краснодар» может выглядеть так, как я хочу. В футболе все возможно. Но нужно быть реалистами: в чемпионате уже прошло 18 туров, мы пока пятые и не являемся фаворитами в борьбе за верхние места.

    Хочу вас заверить, что мы постараемся финишировать выше пятого места — буду рад, если в следующем сезоне мы как минимум получим шанс сыграть в еврокубках.

    При этом в футболе ничто не работает по нажатию кнопки — это процесс, в котором тебе нужно одно-два, а иногда и три трансферных окна для того, чтобы полностью изменить команду и закрепить в ней свои идеи.

    — Новичок команды Хуниор Алонсо сказал, что хочет выиграть титул с «Краснодаром». Есть ли у вас конкретная цель на будущее?

    — Не думаю, что уместно с пятой позиции заявлять о борьбе за чемпионство. Нужно приземленно смотреть на вещи и концентрироваться на том, что делаешь.

    Конечно, у клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой.

    Конечно, я буду рад сражаться за титул, но я не вижу пользы в том, чтобы постоянно говорить о намерении выиграть его. Если ты заслуживаешь победу, то она к тебе придет.

    Это не работает так, что ты постоянно твердишь о чемпионстве и оно к тебе приходит. Слишком рано говорить на эту тему, но я еще раз подчеркну то, насколько амбициозен клуб. И я здесь не для того, чтобы биться за место в середине таблицы.

    • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
    • Немец сменил Виктора Гончаренко.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13826

      житель СПб 11 минут назад

      И я буду рад! Удачи тренеру, Краснодару, Галицкому!

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      Рейтинг: +8827

      САДЫЧОК 1 час назад

      Фарке всё правильно делает ! Всё , у него будет ОК ! А , вот , Динамо , поменяло курс , со Смоловым и будет деградировать ! Мы , знаем , кто такой Смолов ...

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