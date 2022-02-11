Фарке: «Буду рад, если «Краснодар» в следующем сезоне получит шанс сыграть в еврокубках»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке рассказал о целях команды на сезон.

— Очевидно, что этой весной мы не увидим идеальный «Краснодар». Сколько времени вам необходимо на построение команды? Полгода, год?

— Никогда нельзя давать гарантии в футболе. Теоретически уже в первом официальном матче «Краснодар» может выглядеть так, как я хочу. В футболе все возможно. Но нужно быть реалистами: в чемпионате уже прошло 18 туров, мы пока пятые и не являемся фаворитами в борьбе за верхние места.

Хочу вас заверить, что мы постараемся финишировать выше пятого места — буду рад, если в следующем сезоне мы как минимум получим шанс сыграть в еврокубках.

При этом в футболе ничто не работает по нажатию кнопки — это процесс, в котором тебе нужно одно-два, а иногда и три трансферных окна для того, чтобы полностью изменить команду и закрепить в ней свои идеи.

— Новичок команды Хуниор Алонсо сказал, что хочет выиграть титул с «Краснодаром». Есть ли у вас конкретная цель на будущее?

— Не думаю, что уместно с пятой позиции заявлять о борьбе за чемпионство. Нужно приземленно смотреть на вещи и концентрироваться на том, что делаешь.

Конечно, у клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой.

Конечно, я буду рад сражаться за титул, но я не вижу пользы в том, чтобы постоянно говорить о намерении выиграть его. Если ты заслуживаешь победу, то она к тебе придет.

Это не работает так, что ты постоянно твердишь о чемпионстве и оно к тебе приходит. Слишком рано говорить на эту тему, но я еще раз подчеркну то, насколько амбициозен клуб. И я здесь не для того, чтобы биться за место в середине таблицы.