«Краснодар» мог выстрелить весной». Мартынович рассказал о работе с тренером Фарке

Защитник «Рубина» Александр Мартынович похвалил тренерский стиль Даниэля Фарке, с которым он поработал вместе в «Краснодаре».

– Всем в «Краснодаре» понравились сборы с Фарке.

– Присоединюсь. У него все было через мяч. Как только он пришел, загнал нас в очень маленький квадрат: «Все, играйте».

А мы только из отпуска, месяц отдыхали. Бам-бум, мяч летает! Проходит время – и мы в этом квадрате мяч держим. Получаем удовольствие, тренировки интересные.

– Что еще удивило?

– Совершенно другой подход к залу. Даже сами упражнения на тренажерах такие, которых мы раньше ни у кого не делали.

При этом мы не выполняли какой-то совсем изнурительной беговой работы: бегали три-четыре раза за сборы. А чувствовали себя хорошо, команда играла.

«Краснодар» мог выстрелить весной. В том числе благодаря усилению.

Алонсо – серьезное приобретение, чем-то похож на Ракицкого. Мало кто в чемпионате способен начинать атаки через две линии. Плюс набрал форму Вандерсон.