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    «Краснодар» мог выстрелить весной». Мартынович рассказал о работе с тренером Фарке

    Защитник «Рубина» Александр Мартынович похвалил тренерский стиль Даниэля Фарке, с которым он поработал вместе в «Краснодаре».

    – Всем в «Краснодаре» понравились сборы с Фарке.

    – Присоединюсь. У него все было через мяч. Как только он пришел, загнал нас в очень маленький квадрат: «Все, играйте».

    А мы только из отпуска, месяц отдыхали. Бам-бум, мяч летает! Проходит время – и мы в этом квадрате мяч держим. Получаем удовольствие, тренировки интересные.

    – Что еще удивило?

    – Совершенно другой подход к залу. Даже сами упражнения на тренажерах такие, которых мы раньше ни у кого не делали.

    При этом мы не выполняли какой-то совсем изнурительной беговой работы: бегали три-четыре раза за сборы. А чувствовали себя хорошо, команда играла.

    «Краснодар» мог выстрелить весной. В том числе благодаря усилению.

    Алонсо – серьезное приобретение, чем-то похож на Ракицкого. Мало кто в чемпионате способен начинать атаки через две линии. Плюс набрал форму Вандерсон.

    • «Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
    • 2 марта стороны расторгли соглашение.
    • Тренер не провел ни одного официального матча.

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    Источник: Sport24

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