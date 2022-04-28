Агент Фарке отказался комментировать возвращение тренера в «Краснодар»

Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэле Фарке, не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении немецкого специалиста в клуб РПЛ.

«Нет, Фарке не смотрел последние матчи «Краснодара».

Возможно ли в будущем продолжение истории Фарке и «Краснодара»? Без комментариев», – сказал агент.

«Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

2 марта стороны расторгли соглашение.

Немец не провел ни одного официального матча.

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