Агент Фарке отказался комментировать возвращение тренера в «Краснодар»

Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэле Фарке, не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении немецкого специалиста в клуб РПЛ.
«Нет, Фарке не смотрел последние матчи «Краснодара».
Возможно ли в будущем продолжение истории Фарке и «Краснодара»? Без комментариев», – сказал агент.
- «Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
- 2 марта стороны расторгли соглашение.
- Немец не провел ни одного официального матча.
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Источник: «РБ Спорт»