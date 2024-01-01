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Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о бывшем тренере команды Даниэле Фарке.

«С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить.

Мы приехали со сборов, провели собрание, где он сказал, что тяжeлая ситуация, закрываются границы, невозможно видеться с семьeй. Сказал, что вынужден покинуть нас», – заявил Сафонов.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
  • 2 марта стороны расторгли соглашение.
  • Немец не провел ни одного официального матча.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16361

    Garrincha58 34 минуты назад

    а кто этот немец у нас сколько их было и в Спартаке и вЛоко что то не видно их хорошей игры приличные тренеры-немцы в РПЛ к Спартаку не поедут тем более в Краснодар

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    Рейтинг: +1639

    моэм 48 минут назад

    Красивая атакующая игра возможно ...но без гарантий победы , поскольку никакого опыта , как объехать припаркованный у ворот "автобус" у него нет ... как говорится съест то он съест , дак кто ж ему даст ...а тут даже понюхать не дали .

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    Рейтинг: +24443

    vladimir-7 1 час назад

    Что-то Сафон разговорился за последнее время, может быть съел что-нибудь
    не круглое.

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    Рейтинг: +2112

    Январь 59 1 час назад

    К сожалению это уже история. Мы никогда не узнаем каким бы мог быть Краснодар.

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