Сафонов: «С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился мнением о бывшем тренере команды Даниэле Фарке.

«С Фарке мог бы быть самый сильный «Краснодар» в истории. Это был первый тренер, который так основательно подходил к тактической подготовке. Была куча идей, тактических заготовок, у нас убрали рамки, дали нам творить.

Мы приехали со сборов, провели собрание, где он сказал, что тяжeлая ситуация, закрываются границы, невозможно видеться с семьeй. Сказал, что вынужден покинуть нас», – заявил Сафонов.

«Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

2 марта стороны расторгли соглашение.

Немец не провел ни одного официального матча.

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