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    Фарке – об уходе из «Краснодара»: «Политическая ситуация не оставила выбора. Семья попросила вернуться на родину»

    Даниэль Фарке назвал причину ухода с поста главного тренера «Краснодара».

    «Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие.

    Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалеком будущем.

    Мы благодарны за множество прекрасных встреч и переживаний, несмотря на удручающую ситуацию. Всего наилучшего», – сказал Фарке.

    • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
    • Немец не провел ни одного официального матча.
    • До этого Фарке тренировал «Норвич» из АПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99

      За_чистый_футбол 1 час назад

      Вроде не поймешь немчика - то ли политическая ситуация, то ли семья захотела домой. меж слов то ясно - зассал...

      0
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      Рейтинг: +38970

      Project Бабангида 2 часа назад

      давай чеши уже. балончик газовый купи. дома на фольцваген обменяешь

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4575

      _Marqella_ 2 часа назад

      Встреча в будущем не состоится,тренируйте детишек немецких...

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