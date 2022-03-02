Фарке – об уходе из «Краснодара»: «Политическая ситуация не оставила выбора. Семья попросила вернуться на родину»

Даниэль Фарке назвал причину ухода с поста главного тренера «Краснодара».

«Нам очень трудно прощаться, но нынешняя политическая ситуация не оставила нам выбора. Также наши семьи выступили с просьбой вернуться на родину. Нам было очень трудно принять такое решение, так как с первого дня нас очень тепло встретили и оказали большое доверие.

Благодарим Владимира Хашига и Арама Фундукяна за то, что пошли нам навстречу. Однако наша большая надежда состоит в том, что мы сможем встретиться снова, но уже при других обстоятельствах в недалеком будущем.

Мы благодарны за множество прекрасных встреч и переживаний, несмотря на удручающую ситуацию. Всего наилучшего», – сказал Фарке.

«Краснодар» назначил Фарке 13 января.

Немец не провел ни одного официального матча.

До этого Фарке тренировал «Норвич» из АПЛ.

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