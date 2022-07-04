Рамирес: «Краснодар» при Фарке боролся бы за чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался об эск-тренере клуба Даниэле Фарке.
«Счастлив снова вернуться в «Краснодар», рад, что все получилось. У меня контракт с клубом действует еще два года, поэтому я остаюсь, все окей. Даниэль Фарке? Вы знаете, думаю, что при нем «Краснодар» боролся бы с «Зенитом» за чемпионство.
Это был бы самый сильный «Краснодар», у Фарке вообще другой менталитет, топ-специалист. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас строится новая команда, где будет много молодых ребят. Это здорово!
Подготовка к сезону? С нетерпением жду нового сезона. На наделе поеду на МРТ, и если все будет хорошо, то приступлю к тренировкам с командой. Сейчас для меня главное правильно подготовиться к новому сезону», — сказал Рамирес.
- Фарке с 13 января по 2 марта 2022 года работал в «Краснодаре».
- Тренер не провел ни одного официального матча.
- Клуб по итогам сезона занял 4-е место.
Источник: «РБ Спорт»