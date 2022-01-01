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Рамирес: «Краснодар» при Фарке боролся бы за чемпионство с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес высказался об эск-тренере клуба Даниэле Фарке.

«Счастлив снова вернуться в «Краснодар», рад, что все получилось. У меня контракт с клубом действует еще два года, поэтому я остаюсь, все окей. Даниэль Фарке? Вы знаете, думаю, что при нем «Краснодар» боролся бы с «Зенитом» за чемпионство.

Это был бы самый сильный «Краснодар», у Фарке вообще другой менталитет, топ-специалист. Но это уже в прошлом. Сейчас у нас строится новая команда, где будет много молодых ребят. Это здорово!

Подготовка к сезону? С нетерпением жду нового сезона. На наделе поеду на МРТ, и если все будет хорошо, то приступлю к тренировкам с командой. Сейчас для меня главное правильно подготовиться к новому сезону», — сказал Рамирес.

  • Фарке с 13 января по 2 марта 2022 года работал в «Краснодаре».
  • Тренер не провел ни одного официального матча.
  • Клуб по итогам сезона занял 4-е место.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +363

    кaстрюлька 1 час назад

    Ага, как и Норвич

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    Рейтинг: +10

    grigoriylikqego 2 часа назад

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    Рейтинг: +823

    kliker 2 часа назад

    Боролся БЫ или не боролся. Возможно или не возможно, случилось бы или не случилось. Короче, заметка ни о чём. Если бы журналист имел мозги, возможно статья бы получилась,

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