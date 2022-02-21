Фарке – о «Краснодаре» на сборах: «Очень приятная команда, от которой ожидаю яркого старта»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке поделился впечатлениями от работы с командой на тренировочных сборах.
«Что касается сборов, это было веселое время. Очень понравилось работать, очень приятная команда, очень приятный персонал. Все понравилось и в плане работы, и в плане самоотдачи.
Игроки хорошо держали нагрузки. Мы провели отличные последние пару недель. Хорошо, что мы уезжаем в Россию, что вернемся к привычному для команды укладу.
Конечно, ожидаем очень яркого старта на следующей неделе», – сказал Фарке.
- 27 февраля «Краснодар» примет «Локомотив» в 19-м туре РПЛ.
- Фарке возглавил команду в середине января.
- Немец сменил Виктора Гончаренко.
Источник: ютуб-канал «Краснодара»