Агент Фарке исключил возвращение тренера в Россию

Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке, заявил, что немецкий специалист не вернется в РПЛ.

«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», – сказал агент.

«Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.

2 марта стороны расторгли соглашение.

Немец не провел ни одного официального матча.

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