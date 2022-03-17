Агент Фарке исключил возвращение тренера в Россию

Дирк Гроссе, агент бывшего главного тренера «Краснодара» Даниэля Фарке, заявил, что немецкий специалист не вернется в РПЛ.
«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», – сказал агент.
- «Краснодар» назначил Фарке 13 января, заключив с ним контракт до лета 2024 года.
- 2 марта стороны расторгли соглашение.
- Немец не провел ни одного официального матча.
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Источник: «РБ Спорт»