Фарке: «Я не сразу принял предложение «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке объяснил, почему выбрал российский клуб.

— Почему вы выбрали именно «Краснодар»? Были ли другие предложения?

— Буду честен: «Краснодар» не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии.

Я работал пять лет в Англии, в том числе в АПЛ, и, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Но я никогда не стремился стать одним из сотни тренеров, которые выигрывали с определенным клубом какой-нибудь из 47 титулов.

Я всегда был заинтересован в достижении чего-то особенного и работе в любопытных проектах.

Признаюсь, что я не сразу принял предложение «Краснодара». Не было такого, что мне позвонили, и я сразу побежал собирать вещи.

Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу. Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакома РПЛ и «Краснодар».

Меня встретили очень тепло, я получаю огромную поддержку от всех, кто причастен к «Краснодару». И все указывает на то, что я сделал верный выбор.