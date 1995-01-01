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    Фарке: «Я не сразу принял предложение «Краснодара»

    Главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке объяснил, почему выбрал российский клуб.

    — Почему вы выбрали именно «Краснодар»? Были ли другие предложения?

    — Буду честен: «Краснодар» не выглядит очевидным вариантом для немецкого тренера. И нет никакого секрета в том, что на меня в последние месяцы выходили клубы из Германии.

    Я работал пять лет в Англии, в том числе в АПЛ, и, наверное, мало кто ожидал увидеть меня в России. Но я никогда не стремился стать одним из сотни тренеров, которые выигрывали с определенным клубом какой-нибудь из 47 титулов.

    Я всегда был заинтересован в достижении чего-то особенного и работе в любопытных проектах.

    Признаюсь, что я не сразу принял предложение «Краснодара». Не было такого, что мне позвонили, и я сразу побежал собирать вещи.

    Я сел изучать клуб, и когда получил достаточно информации, то согласился на работу. Я опрашивал людей, которые играли и работали в России, которым знакома РПЛ и «Краснодар».

    Меня встретили очень тепло, я получаю огромную поддержку от всех, кто причастен к «Краснодару». И все указывает на то, что я сделал верный выбор.

    • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
    • Немец сменил Виктора Гончаренко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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