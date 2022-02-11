Сорокин: «Ничего не знал о Фарке. Стал гуглить»

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин сначала не знал, кто такой его новый главный тренер Дани Фарке. Игроку пришлось искать информацию в интернете.
– Можешь вспомнить тот момент, когда «Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке? Твои первые действия?
– Стал гуглить – где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью.
– То есть до этого момента о Фарке ничего не знал?
– Честно говорю, не знал. И не имел представление о нем – ни как о человеке, ни как о тренере.
– Что можешь сейчас сказать?
– Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода.
Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперeд, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.
Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб – это все-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть – у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке – первый тренер-иностранец в карьере.
- «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
- Немец сменил Виктора Гончаренко.
- До этого Фарке тренировал «Норвич» из АПЛ.