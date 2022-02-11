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Сорокин: «Ничего не знал о Фарке. Стал гуглить»

11 февраля 2022, 22:27
1

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин сначала не знал, кто такой его новый главный тренер Дани Фарке. Игроку пришлось искать информацию в интернете.

– Можешь вспомнить тот момент, когда «Краснодар» объявил о назначении Даниэля Фарке? Твои первые действия?

– Стал гуглить – где он раньше работал, кого тренировал. Стал искать его высказывания, интервью.

– То есть до этого момента о Фарке ничего не знал?

– Честно говорю, не знал. И не имел представление о нем – ни как о человеке, ни как о тренере.

– Что можешь сейчас сказать?

– Европейский тренер, который требует от команды максимальной отдачи и профессионального подхода.

Если говорить о футболе, то основные требования по контролю мяча и продвижению его вперeд, но без спешки. Уверенное владение, меньше длинных передач, дисциплинированное выполнение заданий тренера.

Первое время Фарке просил быть терпеливым к нему. Потому что новый тренерский штаб – это все-таки стресс для футболиста. Тут важно привыкнуть – у кого-то это проходит быстрее, у кого-то медленнее. У меня, например, Фарке – первый тренер-иностранец в карьере.

  • «Краснодар» назначил Фарке 13 января.
  • Немец сменил Виктора Гончаренко.
  • До этого Фарке тренировал «Норвич» из АПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Сорокин Егор Фарке Даниэль
Комментарии (1)
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Vitaga
1644619575
в России единицы узких специалистов знали о таком человеке. и скорей всего быстро потом его и забудут
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