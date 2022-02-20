Сульшер посетит матч «Краснодар» – «Ростов» («РБ Спорт»)

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер планирует посетить товарищеский матч «Краснодар» – «Ростов».

Норвежский специалист сейчас находится в Испании и хочет вживую увидеть игру своего соотечественника Эрика Ботхейма.

Кроме того, Сульшер желает пообщаться с главным тренером краснодарской команды Даниэлем Фарке.

Матч «Краснодар» – «Ростов» пройдет сегодня в Марбелье, начало – в 18:00 мск.

Фарке возглавил «Краснодар» зимой.

Ботхейм перешел в «Краснодар» в декабре. Он забил 15 голов в 30 матчах чемпионата Норвегии.

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