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Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»

27 августа, 14:18
6

Бывший зенитовец Павел Погребняк ответил, сможет ли петербургская команда стать чемпионом в сезоне-2026/27.

  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Зениту» надо сотворить второе чудо, чтобы снова победить в РПЛ. На старте сезона сине-бело-голубые испытывают проблемы.

В прошлом сезоне команда одержала победу в последний момент. В этот раз история может повториться.

Шесть очков – достаточно серьeзный отрыв. Его будет тяжело сократить», – сказал Погребняк.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел
Комментарии (6)
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paracetamol
1787832967
Если Семака не отстранят, толку не будет!
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Литейный 4 (returned)
1787834226
Комментарий скрыт модератором
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Иван Петров 1986
1787835091
Судейки все сделают и помогут. Главное чтоб пенали были, а там дельфин забьет.
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Бумбраш
1787837319
Погреб лишний раз доказывает что он дерево
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raritet
1787841620
Конечно, оно может и плвториться, но лучше бы не повторилось.С другой стороны, понимаю: кто то занялся зарабатыванием бабла на бразилах, и Богданыч не в силах влиять на этот процесс. Дал бы 2-3 года отдыха команде от чемпионств. Спартаку оно сейчас важнее. И немного общество остынет.
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