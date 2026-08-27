Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»

Бывший зенитовец Павел Погребняк ответил, сможет ли петербургская команда стать чемпионом в сезоне-2026/27.

«Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.

Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).

Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

«Зениту» надо сотворить второе чудо, чтобы снова победить в РПЛ. На старте сезона сине-бело-голубые испытывают проблемы.

В прошлом сезоне команда одержала победу в последний момент. В этот раз история может повториться.

Шесть очков – достаточно серьeзный отрыв. Его будет тяжело сократить», – сказал Погребняк.