«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине

«Краснодар» работает над трансфером центрального защитника.

Вице-чемпион РПЛ ведет переговоры о покупке Майсона Родригеса из «Униона Санта-Фе» за 4,5 миллиона долларов.

23-летнего уругвайца рассматривают в качестве замены для Диего Косты, потерявшего место в составе «быков».

Помимо «Краснодара», Родригеса хочет заполучить «Индепендьенте».