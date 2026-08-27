«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине

«Краснодар» работает над трансфером центрального защитника.
Вице-чемпион РПЛ ведет переговоры о покупке Майсона Родригеса из «Униона Санта-Фе» за 4,5 миллиона долларов.
23-летнего уругвайца рассматривают в качестве замены для Диего Косты, потерявшего место в составе «быков».
Помимо «Краснодара», Родригеса хочет заполучить «Индепендьенте».
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
- В составе «Униона Санта-Фе» он забил 1 гол в 36 матчах.
- Родригес не заигран за сборную Уругвая.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова