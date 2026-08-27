Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»

Бывший зенитовец Геннадий Орлов высказался о выступлении нападающего команды Максима Глушенкова.

«Глушенков очень нестабильный. Пять мячей забил, бомбардир. Но эта его вторая карточка [в матче со «Спартаком»]… Вот зачем он без мяча атаковал Дмитриева? Когда они были рядом, тот его боднул плечом. А этот ему в ответ – раз! В «Зените» нет лидера», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».