Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»

Бывший зенитовец Геннадий Орлов высказался о выступлении нападающего команды Максима Глушенкова.
«Глушенков очень нестабильный. Пять мячей забил, бомбардир. Но эта его вторая карточка [в матче со «Спартаком»]… Вот зачем он без мяча атаковал Дмитриева? Когда они были рядом, тот его боднул плечом. А этот ему в ответ – раз! В «Зените» нет лидера», – сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
- «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
- Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
- Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».
Источник: «Чемпионат»